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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг оценил перспективы военного конфликта на Украине. Своей позицией глава НТО поделился в интервью BBC.

«Мы должны быть готовы к долгому пути», — процитировало РИА Новости заявление лидера Североатлантического альянса.

Столтенберг считает, что Киев по-прежнему нуждается в военной поддержке, и что военная помощь Запада нацелена на заключение мирного соглашения на условиях киевского режима.

Ранее сообщалось, что НАТО и США наращивают объемы поставок оружия на Украину. И как отметил первый заместитель Постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, подавляющее большинство стран в Организации Объединенных Наций понимают, что именно поставки вооружений Украине затягивают конфликт.