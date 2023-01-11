Ядерная триада, модернизация, цифровизация: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании МО РФ

В начале первого в 2023 году селекторного совещания Минобороны России Сергей Шойгу обратился к тем, кто во время новогодних праздников был на передовой.

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Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ в конце декабря, - ориентиры для работы ведомства в 2023 году. По сути речь не просто о перевооружении армии, об этом здесь говорили все это время, а о тех вызовах, с которыми ей пришлось столкнуться в ходе специальной военной операции.

Ряд объективных факторов - и прежде всего поставки Украине новейшего вооружения стран НАТО и техники западного производства, а также предоставления ими разведданных - диктует необходимость постоянного усовершенствования. Но вначале Министр обороны Сергей Шойгу обратился к тем, кто во время новогодних праздников был на передовой.

«Сегодня мы проводим первое в этом году тематическое селекторное совещание. Хочу еще раз поблагодарить всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях», - сказал он.

Российские военнослужащие, как отметил президент, стойко и последовательно выполняют все стоящие перед ними задачи. И все они будут выполнены, не сомневается Владимир Путин. В том числе и на территориях, которые в состав России вошли совсем недавно. Но для этого необходимо учесть опыт спецоперации на Украине как при разработке новейших систем вооружения, так и при подготовке кадров.

«С учетом опыта специальной военной операции Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач. Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей. Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», - отметил Сергей Шойгу.

Накануне учения по отражению воздушного нападения условного противника в Норвежском море завершил фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Российским морякам пришлось действовать в непростой погодной обстановке. Порывы ветра до 20-ти метров в секунду и волнение в 4 балла не помешали им отработать выдачу и прием целеуказаний, а также условное применение оружия самообороны корабля. Но главная гарантия суверенитета - развитие сил ядерного сдерживания.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств», - заявил глава Минобороны России.

На поле боя не может быть мелочей, заявлял в конце прошлого года глава российского государства. И здесь у Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ нет никаких ограничений в финансировании. Президент поручил исходить из реальных потребностей бойцов и в случае необходимости менять устаревшие ведомственные нормативы.

«Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», - подчеркнул генерал армии.

Ряд проблем, вскрывшихся в ходе частичной мобилизации, российский лидер поручил устранить. Необходима модернизация военкоматов, где данные, в основном, хранились на бумажных носителях и не всегда оперативно обновлялись. Кроме этого, речь зашла о модернизации системы гражданской и территориальной обороны.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», - резюмировал Министр обороны.

Дальнейшее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны до 1 февраля доложить об обеспечении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Речь идет об обеспечении вооружением, обмундированием, военной техникой. Также поручено доложить о мерах, которые принимает оборонное ведомство в данной сфере.