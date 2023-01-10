Шойгу: необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны
Также министр обороны заявил, что необходимо цифровизировать базы данных, а также наладить взаимодействие с местными и региональными властями.
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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал необходимость обновления системы организации гражданской и территориальной обороны.
«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», - подчеркнул Шойгу в ходе селекторного совещания.
Еще министр обороны рассказал о необходимости совершенствования системы управления и связи в Вооруженных силах России.
Также Сергей Шойгу заметил, что очень важно быстро доработать снаряжение и экипировку для бойцов, все должно быть современным, удобным и надежным.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов