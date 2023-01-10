Шойгу заявил о планах модернизации работы военкоматов

Кроме того, Министерство обороны РФ будет улучшать механизмы реагирования на инициативы граждан, добавил Шойгу.

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Работу российских военных комиссариатов в ближайшее время модернизируют, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на первом в этом году тематическом селекторном совещании.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Министр указал не необходимость цифровизации баз данных, налаживания взаимодействия с властями. Кроме того, Министерство обороны РФ будет улучшать механизмы реагирования на инициативы граждан.

Шойгу также рассказал о планах расширить арсенал современных ударных средств российских войск, указал на необходимость доработки снаряжения и экипировки военных до самого высокого уровня. Кроме того, Россия будет развивать стратегические ядерные силы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов