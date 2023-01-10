Шойгу заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду
Как подчеркнул министр обороны РФ, ядерный щит - главный гарант суверенитета и территориальной целостности страны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду.
«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - подчеркнул Шойгу в ходе селекторного совещания.
Также министр обороны заявил, что Вооруженные силы России в ближайшее время расширят арсенал современных ударных средств.
Кроме этого, он подчеркнул, что программы обучения военнослужащих и планы поставок техники будут базироваться на опыте конфликтов на Украине и в Сирии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов