Путин поручил Минобороны доложить об обеспечении участников СВО до 1 февраля

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны до 1 февраля доложить об обеспечении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Речь идет об обеспечении вооружением, обмундированием, военной техникой. Также поручено доложить о мерах, которые принимает оборонное ведомство в данной сфере. Ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу.

«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Путин заявил, что при создании экипировки для Вооруженных сил РФ всегда должно учитываться мнение пользователей. Глава российского государства также призвал непрерывно совершенствовать вооружение.