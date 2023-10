В стране и мире Цепная реакция: как Запад стремится превратить конфликт в Газе в мировую войну Алексей Курильченко Федор Шеин Все последние недели все здравомыслящие силы мира пытались убедить Тель-Авив остановиться и не начинать наземную операцию, предупреждая, что последствия такого удара для всего мира могут быть катастрофическими. Но Израиль и его американские хозяева поступили по-своему. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В ночь 28 октября в Газе было светло, как днем. ЦАХАЛ перешел к решительным действиям. Под прикрытием массированных обстрелов и бомбардировок с земли, воздуха и моря в Газу начала заходить военная техника Израиля. ЦАХАЛ приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху с трибуны провозгласил новый этап войны на уничтожение. «Граждане Израиля, наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это второй этап войны, у которой четко обозначенные цели: уничтожить военную и политическую инфраструктуру ХАМАС», - заявил Нетаньяху. Сектор Газа изолировали, обрубив все способы связи со внешним миром. Уничтожен и глава воздушной группировки ХАМАС. Лишь за первую ночь Армия обороны Израиля нанесла удары как минимум по 150 объектам - в том числе разветвленной сети тоннелей и командным пунктам. В течение субботы были нанесены удары еще как минимум по 300 целям. «Жители сектора Газа сообщают, что ночные нападения были худшими с начала войны. Они рассказывают, что взрывы не прекращались на востоке и на юге сектора. ХАМАС и "Исламский джихад"*объявили вчера вечером, что они сражались в северной части сектора Газа с силами Армии обороны Израиля», - пишет израильская газета «Гаарец». По всей линии соприкосновения завязались бои. Но, как оказалось, все огневое воздействие Тель-Авива последних недель нанесло огромный ущерб палестинцам, но не лишило боевого потенциала ХАМАС. Военная группировка Палестины вновь, как и 7 октября, оказалась более подготовленной, а ЦАХАЛ и Моссад снова ошиблись в оценках. Боевое крыло ХАМАС публикует видео на котором четко видно, как бронемашина ЦАХАЛ передвигается в зоне соприкосновения в темное время суток с включенными фарами. Непростительная ошибка для профессиональных военных оборачивается потерей боевой машины, экипажа и всего десанта. Мусульманский мир пришел в движение. С юга к обстрелу Израиля подключился Йемен, а с севера - ливанская «Хезболла». Ее бойцы опубликовали кадры с уничтожением нескольких танков «Меркава» вблизи израильской границы. В свою очередь ЦАХАЛ нанес авиаудар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. По итогам первого дня эскалации конфликта один из лидеров движения ХАМАС заявил, что участвующие в операции израильские подразделения попали в засаду палестинского сопротивления. Израиль вынужденно отступил. «Попытка оккупационного режима атаковать Газу с трех сторон - Бейт-Хануна, к востоку от города Газа или к востоку от Аль-Бриджа в районе Аль-Воста провалилась. Армейские силы оккупационного режима попали в засаду, устроенную силами палестинского сопротивления на восточной и северной стороне сектора Газа, понесли большие потери и были вынуждены отступить», - заявил лидер движения ХАМАС Али Барака. По информации иранского информационного агентства «Тасним», в этом этапе наземной операции на стороне Израиля участвовало до пяти тысяч солдат армии Соединенных Штатов. Также заявляется о том, что к действиям ЦАХАЛ в секторе Газа подключилась американский спецназ. Группа «Дельта», подразделение специального назначения, специализирующееся в том числе на операциях вторжения. Более того, в субботу днем в Средиземное море вошла авианосная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Dwight Eisenhower. Соединенные Штаты, абсолютно не скрываясь, показали свою заинтересованность в конфликте и обозначили сторону, на которой выступают. «На помощь Израилю направлены два огромных авианосца ВМС США. Их задача - не дать "Хезболле" и Ирану открыть второй фронт через ливанскую границу. Авианосцы - это 200 000-тонная декларация американской мощи, когда во всем мире считают, что эта мощь находится в упадке», - пишет The Economist. Официальный Белый дом пока воздерживается от комментариев по поводу обострения конфликта - об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Впрочем несколькими днями ранее все тот же Кирби практически прямым текстом сказал - Вашингтон в курсе, что операция начнется, и он не намерен заставлять Израиль оправдываться и соблюдать красные линии. «Это война. Это кроваво. Это будет некрасиво и грязно. Мне хотелось бы сказать вам что-то другое. Я бы хотел, чтобы этого не произошло. Но это произойдет. Да, это неправильно, но это не значит, что это недопустимо», - заявил Кирби. Тель-Авив, заручившись поддержкой Штатов, и слышать не хочет о политическом урегулировании. В Совете безопасности ООН на неделе вспыхнул настоящий скандал, когда генеральный секретарь организации заметил, что у действий ХАМАС есть свои причины - долгие десятилетия с законными правами палестинцев никто не считался. «Важно признать, что нападения ХАМАС произошли не на пустом месте. Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергается удушающей оккупации. Они видели, как их земля неуклонно поглощалась и подвергалась нападениям; их экономика была задушена», - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Это заявление вызвало волну ярости со стороны израильского представительства. В ответ на эти слова Антониу Гутерриша Израиль потребовал снять его с поста генерального секретаря ООН, о чем заявил постоянный представитель Израиля в организации Гилад Эрдан. «Я думаю, что Генеральный секретарь Антониу Гутерриш должен уйти в отставку. Если он находится здесь, в здании ООН, он должен извиниться немедленно», - заявил постоянный представитель Израиля при ООН. В ночь на субботу состоялось экстренное заседание Генассамблеи ООН. На ней состоялось рассмотрение сразу двух резолюций по Ближнему Востоку. Резолюция по осуждению якобы террористической деятельности ХАМАС была отвергнута. Но самым серьезным ударом для Запада и сторонников кровопролития стало принятие предложенной Иорданией резолюции о немедленном прекращении огня. Издание The Guardian моментально назвало это ни чем иным, как изоляцией Соединенных Штатов и их сторонников. «Данная резолюция - меньшее из того, что мы можем и обязаны для них сделать. К сожалению, из-за позиции западных делегаций Совет безопасности ООН не смог принять никакого решения, но в Генассамблее ООН голос объединенного арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал. Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия», - заявил постпред России при ООН Василий Небензя. И снова Израиль ответил откровенным пренебрежением к позиции ООН. С точки зрения Тель-Авива призыв к прекращению огня - «презренный». А ХАМАС стоит в одном ряду с ИГИЛ* (запрещенная в РФ международная террористическая организация) и Нацистской Германией. «Мы категорически отвергаем презренный призыв ООН к прекращению огня. Мы будем действовать против ХАМАС так же, как мир действовал против нацистов и против ИГИЛ*», - заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. В тот же день МИД России опубликовал официальное заявление. В нем - четкое предостережение. Включение в конфликт новых стран грозит опрокинуть мир в новый глобальный конфликт. «Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день - остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло. Москва предостерегает от авантюрных решений тех внешних игроков, которые испытывают искушение разжечь очередную большую войну на Ближнем Востоке», - говорится в сообщении. Адресат этого послания хоть и не назван, но вполне очевиден. У берегов Израиля сейчас находятся две авианесущие группы США. И похоже, что Вашингтон снова рассчитывает на конфликт - кровопролитный и затяжной. «Надеюсь, США продолжат делать то, что должны. Израилю следует предоставить необходимое ему время и пространство. Мы не говорим о часах сегодня вечером или днях на этой неделе. Мы говорим о месяцах, которые потребуются для победы над ХАМАС. Это необходимое условие. Условие, обязательное для обеспечения безопасности израильтян, и, как мы увидели, американцев тоже», - заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео. И подобная позиция, как и предостерегал российский МИД, вот-вот запустит цепную реакцию глобального конфликта. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан открыто пригрозил войной Соединенным Штатам в случае их вмешательства. «Соединенные Штаты советуют другим продемонстрировать сдержанность, но они полностью поддержали Израиль. Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», - заявил глава МИД Ирана. На следующий день после этого заявления New York Times опубликовал спутниковые снимки, которые показывают, что ракетные войска Ирана открыли шахты для ракет большой дальности. А в самом Иране стартовали масштабные военные учения. На иранском телевидении провели интерактивное голосование с единственным вопросом - настало ли время уничтожения Израиля? Результаты говорят сами за себя - «время разрушения сионистского режима наступило». Вооруженный конфликт уже явно выплеснулся за пределы Израиля и Палестины и готов выйти и за границы региона. По всему миру проходят массовые демонстрации в поддержку Палестины. А в Турции гражданский протест принял уже общегосударственный характер. Днем в субботу на аэродром имени Ататюрка, где проходил грандиозный, полуторамиллионный митинг, прибыл глава Турции. Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны, не стесняясь в выражениях накинулся на Израиль. «Израиль как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. Поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. Израиль, мы объявим тебя миру военным преступником. Мы готовимся к этому, мы представим Израиль миру как военного преступника», - заявил Эрдоган. В ответ на такие заявления турецкого лидера Израиль моментально отозвал своих послов и заявил о пересмотре дипотношений с Турцией. Но на Израиле Эрдоган не остановился. Не обошел он стороной и своих коллег по НАТО. И вот уже эти угрозы выглядят куда, как более серьезно. Лидер Турции фактически пригрозил войной членам своего же блока. «Вы же знаете, кто ответственен за все это? Америка, Запад, и все их марионетки. Именно Запад несет наибольшую ответственность за резню в секторе Газа. Резня в секторе Газа - полностью дело рук Запада. Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке. Мы можем нагрянуть однажды ночью!», - заявил Эрдоган. В понедельник Совбез ООН соберется на новое экстренное заседание по палестино-израильскому конфликту. А лидер Палестины Махмуд Аббас призвал лидеров арабских государств провести свой саммит. «Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию Израиля против палестинского народа и его дела, чтобы совместно противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле», - заявил Аббас. Похоже, что Израиль и Вашингтон, при чьем явном участии ситуация достигла критического накала, не ожидали столь мощной и решительной реакции. Накануне вечером издание New York Times вышло со статьей , о том, что ЦАХАЛ, якобы, заменил свои первоначальные планы несколькими ограниченными операциями. Более того, Армия обороны Израиля сделала это по указке именно Вашингтона. Но поможет ли это остановить конфликт? * ИГИЛ («Исламское государство», ИГ), Исламский джихад - террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика