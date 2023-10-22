Тысячи людей провели акцию в поддержку Палестины в Нью-Йорке

Демонстранты не только поддерживали Палестину, но призывали американскую администрацию прекратить военную поддержку Израиля.

© Фото: Аюш Пачнанда РИА Новости

Тысячи американцев вышли в субботу на демонстрацию в поддержку Палестины в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Акция прошла в районе Бей-Ридж нью-йоркского Бруклина, в месте проживания одной из исламских общин города. Все близлежащие улицы перекрыли, на месте дежурила полиция. Демонстранты заполонили несколько улиц , а манифестация прошла спокойно, без вмешательства правоохранительных органов.

Участники демонстрации шли, выкрикивая лозунги «От реки до моря Палестина будет свободной», «Прекратите огонь прямо сейчас» и «Остановите апартеид Палестины». Однако на плакатах манифестантов были не только лозунги в поддержу Палестины, но и призыв американских органов власти прекратить военное финансирование Израиля.

Чуть больше недели назад сотни граждан Германии провели марш в поддержку Палестины. Демонстрации под лозунгами «Остановите бомбардировки Газы», «Германия финансирует, Израиль бомбит» прошли во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне.