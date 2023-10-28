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Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником

Елизавета Егорова
18:05 28.10.2023
Эрдоган не считает ХАМАС террористической организацией, а Израиль, по его мнению, оккупант.
Эрдоган заявил, что Турция признает Израиль военным преступником
© Фото: ТРК Звезда
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена признать Израиль военным преступником. Об этом турецкий лидер заявил на пропалестинском митинге в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

«Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим», - сказал Эрдоган.

В своей речи перед толпой он заявил, что не считает палестинских боевиков ХАМАС террористической организацией, а Израиль, по его мнению, это оккупант и группировка.

Ранее стало известно, что президент Турции обвинил западные страны в молчаливом согласии с массовыми убийствами детей в секторе Газа. Он задался вопросом, почему все оплакиваю погибших на Украине, но молчат по поводу убийств в Газе.

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