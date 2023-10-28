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В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции

Елизавета Егорова
10:29 28.10.2023
Израильская армия понесла большие потери при попытке наземной операции в секторе Газа, заявили в ХАМАС.
В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress
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Глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что армия Израиля с трех направлений провалила ночную попытку наземной операции в секторе Газа. По словам Барака, ЦАХАЛ понес большие потери.

«Сегодня, в субботу, движение ХАМАС подтвердило провал наземной атаки, предпринятой израильскими военными по трем направлениям», - говорится в материале Al Mayadeen.

Для эвакуации раненых и погибших с поля боя Израиль использовал вертолеты.

Барака добавил, что ХАМАС ожидает новые попытки вторжения ЦАХАЛ.  

Ранее стало известно, что израильская армия в ночь на субботу 28 октября уничтожила главу воздушных сил палестинской группировки Абу Ракаба. Он отвечал за ПВО и таки дронов.

Кроме того, ЦАХАЛ бил по подземной инфраструктуре и туннелям. Всего, как сообщили в армии Израиля, удары достигли 150 целей.

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