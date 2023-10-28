В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции
Глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака заявил, что армия Израиля с трех направлений провалила ночную попытку наземной операции в секторе Газа. По словам Барака, ЦАХАЛ понес большие потери.
«Сегодня, в субботу, движение ХАМАС подтвердило провал наземной атаки, предпринятой израильскими военными по трем направлениям», - говорится в материале Al Mayadeen.
Для эвакуации раненых и погибших с поля боя Израиль использовал вертолеты.
Барака добавил, что ХАМАС ожидает новые попытки вторжения ЦАХАЛ.
Ранее стало известно, что израильская армия в ночь на субботу 28 октября уничтожила главу воздушных сил палестинской группировки Абу Ракаба. Он отвечал за ПВО и таки дронов.
Кроме того, ЦАХАЛ бил по подземной инфраструктуре и туннелям. Всего, как сообщили в армии Израиля, удары достигли 150 целей.