NYT: Израиль по просьбе США заменил крупную операцию в Газе на несколько ограниченных

В США считают, что на данный момент замена крупной операции в Газе на несколько ограниченных позволит уменьшить число потерь и приносимый ущерб.

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Израиль на данный момент отказался от проведения крупной наземной операции в секторе Газа, вместо этого военные совершают несколько ограниченных. Такое решение было принято в связи с переживаниями Штатов об отсутствии достижимых военных целей.

«(Решение. - Прим. ред.) провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином», - сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Сейчас основные «ударные» силы ЦАХАЛ привлекаются только в случае обнаружения слабых мест палестинских боевиков ХАМАС. Подобная тактика, по мнению отставного американского генерала Фредерика Хлдженса, позволит уменьшить потери и приносимый ущерб.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ перешел к новому этапу боевых действий в секторе Газа. За минувшие сутки израильская армия атаковала 450 военных целей в рамках расширения наземной операции.