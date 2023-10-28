В стране и мире Палестино-израильский конфликт Эрдоган обвинил Запад в молчаливом согласии с убийством детей в Газе Ирина Елагина Президент Турции принял участие в митинге в Стамбуле в поддержку Палестины. © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в замалчивании информации о массовой гибели детей в секторе Газа. Выступая на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, Эрдоган назвал «крокодиловыми слезами» отношение Запада к ситуации на Украине. «Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера. Эрдоган возмутился отсутствием какой-либо реакции международного сообщества на трагедию палестинцев, потерявших за три недели войны Израиля и ХАМАС около 2900 детей. «Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» - заявил Эрдоган. Напомним, что Эрдоган отменил визит в Тель-Авив из-за кровопролития в секторе Газа. Он обвинил ЦАХАЛ в убийствах детей и назвал действия израильской армии в Газе «психическим заболеванием». Турецкий лидер призвал и ХАМАС, и Израиль «убрать руки со спускового крючка» и сесть за стол переговоров. Экспертное мнение и аналитика