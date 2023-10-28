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Эрдоган обвинил Запад в молчаливом согласии с убийством детей в Газе

Ирина Елагина
17:44 28.10.2023
Президент Турции принял участие в митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.
Эрдоган обвинил Запад в молчаливом согласии с убийством детей в Газе
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в замалчивании информации о массовой гибели детей в секторе Газа.

Выступая на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины, Эрдоган назвал «крокодиловыми слезами» отношение Запада к ситуации на Украине.

«Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Эрдоган возмутился отсутствием какой-либо реакции международного сообщества на трагедию палестинцев, потерявших за три недели войны Израиля и ХАМАС около 2900 детей.

«Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?» - заявил Эрдоган.

Напомним, что Эрдоган отменил визит в Тель-Авив из-за кровопролития в секторе Газа. Он обвинил ЦАХАЛ в убийствах детей и назвал действия израильской армии в Газе «психическим заболеванием». Турецкий лидер призвал и ХАМАС, и Израиль «убрать руки со спускового крючка» и сесть за стол переговоров.  

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