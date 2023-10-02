Грязь на кленовом листе: как Канада пытается отмыться от скандала с нацистом

Пока канадские власти судорожно пытаются доказать миру, что чествование нациста Гунько было лишь недоразумением, Зеленский упорно делает вид, что ничего не произошло - западные хозяева сами разберутся.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

За 30 секунд этих бурных оваций и одобрительных криков Канада запятнала себя позором на десятилетия вперед. Пожилой мужчина, которому стоя аплодируют в парламенте страны кленового листа, не героический борец за независимость Украины, как его только что представили - а обычный предатель своего народа. Канадец украинского происхождения Ярослав Гунько - нацист и каратель. Ветеран дивизии СС «Галичина», которая не просто воевала на стороне фашистов, а уничтожала евреев, цыган и поляков. Да и своих украинцев - тоже.

И еще раз депутаты поднимаются со своих мест, аплодируя мужчине, добровольно вступившему в один из самых жестоких карательных отрядов за всю историю человечества. В центре зала – премьер Канады и глава киевского режима, стоя приветствуют ветерана СС. Зеленский поднимает вверх сжатый кулак. Трюдо хлопает в ладоши. День спустя вроде как извиняется. Говорит, - ошиблись, были не в курсе - в общем, с кем не бывает.

«От лица всех здесь присутствующих я хотел бы принести искренние извинения за то, что случилось в пятницу, и за ту ситуацию, в которой оказались президент Зеленский и украинская делегация. То, что мы чествовали этого человека, не зная, кто он - чудовищная ошибка и оскорбление памяти тех, кто жестоко пострадал от нацистов», - заявил Трюдо.

Ситуация настолько нелепая, что, кажется, такого просто не может быть. Еврей Зеленский, активист движения ЛГБТ Трюдо, парламент страны, которая осудила преступления нацистского режима - единодушно аплодируют человеку, который принимал непосредственное участие в геноциде во имя превосходства арийской расы и убийствах сексуальных меньшинств. Который сражался за искоренение демократических форм правления. Канадский парламент устроил овацию человеку, который с оружием в руках воевал, чтобы не было никакого канадского парламента.

Гунько особо не скрывал свое прошлое. Кажется, даже гордился, выставлял фото в интернет, писал мемуары для потомков. За несколько часов канадские журналисты раскопали блог Ярослава Гунько десятилетней давности - и нашли много интересного.

«В своих воспоминаниях он рассказывает как сражался против русских в 14 дивизии Waffen-SS. Откуда мы знаем, что он там сражался? Он сам много пишет об этом в интернете. В 2011 году он вел блог, где рассказывал о том, как все происходило, и я хотел бы зачитать вам цитату. "В июле 1941 немецкая армия оккупировала Бережаны. Мы встречали немецких солдат с радостью", пишет Гунько и прикладывает фотографии со своей службы. Он сразу же вступает в немецкую армию», - рассказал в эфире Global News телеведущий Маккензи Грэй.

Сам Ярослав Гунько, после того, как общество узнало о его прошлом, заявил о том, что не ожидал такой реакции и срочно собирается к друзьям в Южную Америку. Если вспомнить, что нацистские преступники бежали от суда в основном в Аргентину, Парагвай, Бразилию и Чили - то очень даже может быть, что там Гунько ждут однополчане. А вот человек, которому за все пришлось отвечать - спикер палаты общин Энтони Рота - во вторник последний раз сидел в кресле, обитом зеленым бархатом.

«Это было только моим решением. Я не могу сказать, как я сожалею о содеянном. Это только моя вина, и я прошу прощения», - заявил Энтони Рота.

Итак, во всем виноват спикер парламента - он вроде как Ярослава Гунько где то нашел и привел выступать. А все остальные - и это очень удобно получается - вроде как были не в курсе. Не знали, похлопали, разошлись. Вот только фотографии говорят об обратном. На них Гунько ждет Трюдо и Зеленского. И уже как то совсем разваливается официальная версия - потому что перед такими встречами биографию гостя проверяют досконально.

«Вы хотите сказать, что когда в Парламент приезжает иностранные делегации - правительство вообще не проверяет, кто будет находиться в одной с ними комнате? Как это возможно?», - возмущается депутат парламента Канады Эндрю Шир.

В своем выступлении, которое можно извинением назвать разве что с большой натяжкой, Трюдо попробовал проверенный аргумент. Проще говоря - давайте все срочно забудем про нациста которого мы привели в парламент и сконцентрируемся на русских. Канадский премьер вполне официально заявил: ветеран СС, которому мы устроили овацию - пропаганда Кремля.

«Крайне неприятно видеть, что эта ошибка используется русскими, чтобы продолжать распространять пропаганду о том, почему Украина защищается и почему Россия осуществила вторжение. Мы здесь, в Канаде, продолжим твердо поддерживать Украину и принципы территориальной целостности и суверенитета», - заявил Трюдо.

На это ему тут же ответили в российском Министерстве иностранных дел.

«Джастин Трюдо и его окружение пытаются перевести стрелки, заявляя, что произошедшее - результат «русской пропаганды и дезинформации". Русские что ли приглашали Гунько и писали справочные материалы для Трюдо, чтобы он принял решение об участии в этой нацистской вакханалии?», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

И что удивительно, в кои-то веки от такого обвинения русских дар речи потеряли даже американские журналисты.

«Я очень сильно удивлен этим ответом, русские не приглашали туда этого мужчину и не заставляли их аплодировать ему стоя. Это было странно...», - сказал телеведущий The Hill Шермайкл Синглтон.

Но скандал очень быстро вышел из-под контроля. Любимая на Западе культура отмены заработала против самого Запада. Первая ласточка - голливудский актер Роб Шнайдер не полетел в Канаду, назвав Трюдо тираном. Посол Польши в Канаде потребовал у Оттавы официальных извинений. Варшава намерена запросить экстрадицию Гунько - сейчас польские следователи проверяют – не был ли он причастен к геноциду поляков в Львовской области.

«Нам принесли извинения, но проблема между Польшей и Канадой все еще существует. Дело в том, что этих извинений недостаточно. Поляки и евреи были убиты дивизией "Галичина". Этого человека не должно было быть в парламенте. Я, как и многие, считаю, что он должен быть просто-напросто осужден», - заявил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.

Официальный Израиль пока молчит. Но еврейские правозащитные организации уже требуют от Оттавы объяснений.

«Если ты поклялся в верности Гитлеру, если ты участвовал в массовых убийствах людей - то даже если ты прикрываешься защитой мира от коммунизма, ты все равно часть нацистской военной машины», - заявил представитель Центра Симона Визенталя Дэн Пенетон.

Один из главных вопросов - а как так получилось, что Гунько все эти годы спокойно себе жил в Канаде особо не скрываясь. Существует даже брошюра о чествовании так называемых «украинских ветеранов». Датирована 2007 годом, Торонто. Среди награжденных - тот же Ярослав Гунько. Кто остальные, как не ветераны той же дивизии СС «Галичина»? Когда будут суды - журналисты задают прямой вопрос вице-премьеру Христе Фриланд. Ответ - бессвязный набор слов.

«Я думаю… Для начала…. Не стоит повторять насколько болезненно для людей по всему миру… то, что случилось... и случается... и продолжает случаться… И мы должны хорошо подумать над этим», - сказала Фриланд.

Подумать Христе Фриланд действительно есть над чем - ее дед Михайло Хомяк работал на фашистов. А вот Зеленский, который точно так же приветствовал нациста в канадском парламенте, делает вид, что ничего не было. Через несколько дней возложил цветы к мемориалу Бабьего Яра, где 82 года назад немецкие нацисты и такие же предатели, каким был Гунько, устроили резню евреев. Вроде карма очищена, но тут про главу киевского режима вспомнили в Польше. Между Варшавой и Киевом и так уже хватало разногласий - чего только стоит выступление Зеленского в ООН, где он обвинил Польшу в том, что она поддерживает Москву - так теперь Зеленский аплодирует украинскому нацисту, замешанному в геноциде этнических поляков. И ни слова извинений.

«А для Польши это был отдельный урок, я напомню, что 14-я дивизия СС "Галиция" на территории Западной Украины проводила чистки не только украинских деревень, своих же сограждан, но и поляков. И пощечина в виде офицера СС, который находился в парламенте Канады и Зеленский его приветствовал, для поляков, для граждан эта ситуация не закончилась», - заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

И судя по всему, теперь Варшава готовится показать Киеву, кто главный. Во-первых – никакого снятия эмбарго на поставку украинского зерна. Оно пусть и очень плохого качества - гнилое и часто отравлено пестицидами - но его много и оно дешевое. Польское правительство продолжит защищать своих фермеров.

«Эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока мы не придем к выводу, что украинское зерно не повлияет негативно на наш аграрный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшее время. Отзыв Украиной жалобы по ВТО был бы хорошим жестом, который бы показал, что Украина хочет партнерских переговоров, а не разговоров в процедурном порядке», - заявил пресс-секретарь правительства Польши Петер Мюллер.

И это только начало. Варшава обдумывает запрет на другие виды сельхозпродукции из Украины. С 2024 года заблокированы субсидии украинским мигрантам на территории Польши. Больше ВСУ не получит никакой военной техники польского производства - то есть никаких больше самоходок «Краб» и БТР «Росомак». И самое показательное - Варшава дала ход делу о падении украинской зенитной ракеты в районе населенного пункта Пшеводув - тогда год назад погибли два гражданина Польши.

«Расследование, проведенное польской прокуратурой, пришло к такому заключению - в нем категорически указано, что эта ракета была украинской, еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретному военному формированию, то это была украинская ракета», - заявил генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро.

Зеленский кажется не понимает: его принцип, что Украине все что то должны, а Украина за это никому не должна ничего - разрушает отношения с союзниками. У Киева логика простая - если за нас американцы, то и весь Запад помогать обязан. Очень показательная встреча Зеленского, еще на прошлой неделе, с политиком Генри Киссинджером, который ранее был против членства Украины в НАТО, а теперь выступает за включение Незалежной в альянс. Поддерживают уверенность - что вот-вот и примут - и визиты генсека военного блока Йенса Столтенберга в Киев. Правда, на выступлениях он говорит совсем не то, что хотел бы слышать Зеленский. Про военный беспилотник, упавший на территории Румынии. Нет, не российский, разочаровал Столтенберг журналистов.

«Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это результат целенаправленной атаки России на территорию альянса», - заявил Столтенберг.

А это означает принципиальную вещь - НАТО не хочет даже на уровне заявлений допускать возможность военного конфликта с Россией. А значит - нет даже теоретической возможности, что Украину пригласят в Североатлантический Альянс. Пока Киев, пусть на пределе сил, еще воюет, а на российской линии обороны гибнут украинцы, а не европейцы или американцы - Запад все устраивает.