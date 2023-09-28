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В Польше подтвердили принадлежность Украине ракеты, убившей двух человек в 2022 году

Никита Черненко
15:58 28.09.2023
Генпрокуратура Польши заявила, что упавшая на территории Польши в ноябре 2022 ракета была выпущена с территории Украины.
В Польше подтвердили принадлежность Украине ракеты, убившей двух человек в 2022 году
© Фото: Piotr Nowak, Polska Agencja Prasowa, Globallookpress
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Генеральный прокурор Польской Республики, министр юстиций Збиггнев Зебро подтвердил, что упавшая на территории страны в ноябре прошлого года ракета принадлежала ВСУ. Тогда в результате падения ракеты погибли два человека.

Генпрокурор огласил материалы расследования, проведенного польским ведомством и подтвердил, что упавшая на территории Польши 15 ноября 2022 года ракета и убившая двух человек была выпущена украинскими ПВО. Ранее к этому же выводу пришли в НАТО.

«Расследование, проведенное польскими прокурорами, привело к выводу, что эта ракета была украинской ракетой - еще советской... Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета», - рассказал Зебро. 

В апреле 2023 года в Польше нашли обломки еще одной ракеты недалеко от города Замость. Дальнейшее расследование показало, что она также была выпущена со стороны Украины и упала еще в декабре 2022 года. 

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