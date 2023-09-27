Трюдо назвал чудовищными овации нацисту в парламенте Канады
Премьер министр Канады Джастин Трюдо назвал чудовищным чествование ветерана дивизии СС в Палате общин и принес извинения.
«Чествование нациста в парламенте Канады чудовищное надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма», - приводит ТАСС слова Трюдо.
По данным статистики, еврейская община в Канаде превышает 360 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Германия назвала неприемлемым присутствие в парламенте Канады вместе с послами из стран G7 ветерана дивизии СС.
Напомним, что Канада оказалась в эпицентре международного скандала из-за оваций, устроенных ветерану СС на заседании Палаты общин - шквал аплодисментов вызвали его слова о том, что он воевал против России во Второй мировой войны. Свое возмущение этим инцидентом выразила не только Россия, но и МИД Польши, Германии и самой Канады. Вчера стало известно, что спикер Палаты общин Энтони Рота принял решение уйти в отставку.