В стране и мире Трюдо назвал чудовищными овации нацисту в парламенте Канады Ирина Елагина Премьер министр Канады принес официальное извинение в связи с инцидентом с чествованием нациста в Палате общин. © Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Премьер министр Канады Джастин Трюдо назвал чудовищным чествование ветерана дивизии СС в Палате общин и принес извинения. «Чествование нациста в парламенте Канады чудовищное надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма», - приводит ТАСС слова Трюдо. По данным статистики, еврейская община в Канаде превышает 360 тысяч человек. Ранее сообщалось, что Германия назвала неприемлемым присутствие в парламенте Канады вместе с послами из стран G7 ветерана дивизии СС. Напомним, что Канада оказалась в эпицентре международного скандала из-за оваций, устроенных ветерану СС на заседании Палаты общин - шквал аплодисментов вызвали его слова о том, что он воевал против России во Второй мировой войны. Свое возмущение этим инцидентом выразила не только Россия, но и МИД Польши, Германии и самой Канады. Вчера стало известно, что спикер Палаты общин Энтони Рота принял решение уйти в отставку. Экспертное мнение и аналитика