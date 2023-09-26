Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием нациста

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Приглашение в канадский парламент нациста и хвалебные речи и аплодисменты в адрес ветерана СС стоили должности спикеру Палаты общин. Энтони Рота на фоне скандала подал заявление об отставке.

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», - приводит ТАСС речь Роты перед членами Палаты.

Напомним, что спикер палаты общин Энтони Рота во время визита Владимира Зеленского в Оттаву пригласил на заседание парламента ветерана 14-й добровольческой дивизии войск СС, известной как «Галиция», причастной к казням поляков и евреев в Польше. Канадские парламентарии встретили нациста овациями, что стало причиной международного скандала.

Ноты протеста о недопустимости восхваления нацизма заявили в МИД России, Польши и самой Канады. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала случившееся «позором для палаты, для канадцев» и заявила, что спикер должен уйти в отставку.

Рота объявил, что сложил полномочия с 27 сентября.