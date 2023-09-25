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Польша потребовала извинений за овации бывшему бойцу СС в канадском парламенте

Никита Черненко
13:25 25.09.2023
Пост с требованием извинений выпустил посол Польши в Оттаве.
Польша потребовала извинений за овации бывшему бойцу СС в канадском парламенте
© Фото: Justin Tang, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Витольд Дзельский, посол Польши в Канаде, написал в своем аккаунте в соцсети X (Twitter) пост, в котором осудил аплодисменты глав Канады и Украины члену дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке и потребовал от Джастина Грюдо и Владимира Зеленского извинений.

«Руководство Канады и Украины аплодировали члену дивизии СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времён Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений», - пишет дипломат.

Дивизия СС «Галиция» или «Галичина» - это пехотная дивизия нацистской Германии, набранная из украинских националистов и добровольцев-коллаборационистов. Соединение принимало участие во Второй мировой войне с 1943 по 1945 год, в том числе против советских войск.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с комментариями по поводу появления ветерана СС. Посол России  Олег Степанов также сообщил, что российское посольство потребует разъяснений от канадского правительства касательно чествований Ярослава Хунке.

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