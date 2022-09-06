Шквал огня: как показали себя российские и иностранные военные на учениях «Восток-2022»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин понаблюдал за основной фазой стратегических маневров «Восток-2022». Вместе с верховным главнокомандующим за розыгрышем следили министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Самоходные гаубицы «Акация» «расцветают» разрушительным огнем в унисон со 152-мм «Гиацинтами». Артбатарея успешно поражает условного противника.

В ключевой день стратегического командно-штабного учения «Восток» полигон Сергеевский посещает Владимир Путин. В сопровождении министра обороны и начальника Генерального штаба верховный главнокомандующий направляется на командный пункт.

Отсюда полигон как на ладони. Дополнительно ведется трансляция происходящего даже с его дальних рубежей. Все благодаря установленным в полях камерам с 32-кратным увеличением.

По легенде «Восточные» нападают на «Северных» и их союзников, вклинившись на 200 километров в глубину обороны. Противника остановили, он понес потери, но сохранил резервы. С этой точки и начинает разворачиваться действо - группировка войск работает при поддержке реактивной артиллерии.

Съемочные группы телеканала «Звезда» наблюдают за происходящим как с командного пункта, так и эксклюзивно - с самого переднего края.

Комплексы противовоздушной обороны отразили групповой авиаудар. В непростых погодных условиях зенитно-ракетный комплекс «Стрела» ведет огонь по воздушным целям в небе над полигоном. Световые мины имитируют вертолеты и беспилотники условного противника.

В какой-то момент полигон окутывает густой туман. Президент реагирует шуткой. С улыбкой он обсуждает с Шойгу заместителя главы оборонного ведомства генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

«Евкуров только сам видел и все. Но докладывает начальнику Генерального штаба», - сказал российский лидер.

В оборонительных боях «Северные» измотали неприятеля. Настало время мотострелков. Огонь по всей линии фронта.

От такого интенсивного огня полигон Сергеевский заволокло дымом. Сосредоточенным огнем работают боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры. Задача - выбить противника с высоты для дальнейшего перехода в контрнаступление.

Далее необходимо создавать плацдарм для контрудара и создавать условия для наступления. По всей линии фронта работает УР-77 «Метеорит», знаменитый «Змей Горыныч» - самоходная реактивная установка разминирования. Она прокладывает путь для продвижения подразделений.

У начальника Генштаба есть связь со всеми главнокомандующими видами и родами российских Вооруженных сил, а значит, с полигона поступает самая оперативная информация.

Небо на замок закрыли и зенитные установки «Тор» и «Тунгуска». Проверили систему ПВО Восточного военного округа экипажи стратегических Ту-95МС. Ракетоносцы вылетели с аэродрома в Амурской области и двигались без связи с радиотехническими средствами и диспетчерами. В течение восьми часов полета тестировалось обнаружение целей на самых разных высотах - от 4 до 12 тысяч метров.

Отбив атаку, союзные силы переходят в наступление по всему фронту - это время мотострелков. Сначала - под прикрытием танков Т-80 и бронетранспортеров. Боевые машины пехоты утюжат вражеские позиции и выбивают с них условного противника.

«Восток-2022» - это девять военных полигонов, 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Артиллерийские стрельбы и совместные маневры в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Особенность «Востока» этого года - создание коалиционной группировки из вооруженных сил десяти стран - России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана. Также привлекались оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Никарагуа и Сирии.

С главной площадки наблюдения за учениями полигон виден максимально хорошо. Здесь представители, в том числе, иностранного контингента изучают практические действия маневров.

Военный атташе Зимбабве в РФ Симбли Будзана поражен достижениями российских технологий.

«Мы впечатлены тем, как Российская Федерация использует такое современное оборудование, и как они могут все сочетать в таких условиях, условиях международных учений», - говорит он.

Непроглядный туман и проливной дождь, конечно, внесли свои коррективы. Эпизод с боевой работой армейской авиации сократили.

Но учения одним днем не ограниваются. Знаменитые «Аллигаторы» - вертолеты Ка-52 - ранее на тренировках прикрывали в небе интернациональный тактический воздушный десант. Вслед за передовым отрядом летят основные силы. Борт с военнослужащими из Киргизии - бойцами отряда специального назначения, военнослужащие Индии, российские десантники из Восточного военного округа. Их задача - высадиться и выбить противника из занимаемой позиции.

Круговая оборона - в зарослях трава в человеческий рост. Десантники из Таджикистана быстро ориентируются на местности и продвигаются к контрольной точке. Тут же недалеко, но уже в лесу готовятся к совместному штурму десантники из России и Индии.

Десантниками Ивановского соединения ВДВ на Ил-76 оказывают поддержку ударной группировке в наступлении на силы условного врага. В ходе десантирования, в первую очередь, производят выброску оружия, боеприпасов и техники. Груз на пяти широких парашютах аккуратно приземляется в точке проведения операции. Следом самолет покидают и десантники.

Попарно они прыгают с обоих бортов транспорта. И сразу приступают к выполнению задач - найти и уничтожить противника.

Параллельно с десантниками в учении «Восток-2022» принимает участие и флот. Корвет «Гремящий» из акватории Охотского моря произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр». Корабль условного противника уничтожен. Судно-мишень было поражено с расстояния более трех сотен километров. Ракета шла по сложной траектории - ей пришлось огибать естественные препятствия. Такое боевое упражнение выполняется впервые.

На Курильских островах тем временем предотвратили высадку сил противника на берег. Сначала транспорт противника был взят на сопровождение, а после входа в зону поражения расчеты берегового комплекса «Бастион», находящиеся на острове Матуа, произвели пуск по морской цели. Десантный корабль условного противника уничтожен прямым попаданием крылатой ракетой «Оникс».

Владимир Путин поблагодарил военных за организацию учений, а командующий коалиционной группировкой на Сергеевском подвел итоги учений, целью которых было укрепления взаимодействия между государственными партнерами.

Пожалуй, один из самых ярких эпизодов прошедших совместных тренировок в рамках учений «Восток-2022» - небо над полигоном Сергеевский разрезают истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Оперативно-тактическая авиация массированным ударом с воздуха добивает условного противника.