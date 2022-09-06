Ту-95МС выполнили полеты для проверки системы ПВО на учениях «Восток-2022»

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели проверку систем ПВО Восточного военного округа в ходе завершающего этапа СКШУ «Восток-2022». Видео с учений публикует Министерство обороны РФ.

Самолеты взлетели в небо с аэродрома в Амурской области. Экипажи отработали маневры в плотном строю на больших высотах.

«Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области и в плотных строевых порядках приближались к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ВВО без связи с радиотехническими средствами и диспетчерскими пунктами», - говорится в сообщении военного ведомства.

Полет длился более восьми часов, самолеты поднимались на высоты от 4 до 12 тысяч метров. Ракетоносцы пролетели над Хабаровским и Приморским краем, Сахалинской областью и другими регионами ВВО.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов