Ту-95МС выполнили полеты для проверки системы ПВО на учениях «Восток-2022»
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели проверку систем ПВО Восточного военного округа в ходе завершающего этапа СКШУ «Восток-2022». Видео с учений публикует Министерство обороны РФ.
Самолеты взлетели в небо с аэродрома в Амурской области. Экипажи отработали маневры в плотном строю на больших высотах.
«Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области и в плотных строевых порядках приближались к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ВВО без связи с радиотехническими средствами и диспетчерскими пунктами», - говорится в сообщении военного ведомства.
Полет длился более восьми часов, самолеты поднимались на высоты от 4 до 12 тысяч метров. Ракетоносцы пролетели над Хабаровским и Приморским краем, Сахалинской областью и другими регионами ВВО.
Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.
Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов