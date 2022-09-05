Боевые корабли России и Китая отразили налет «вражеской» авиации на учениях «Восток-2022»

Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе совместного подразделения отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня же было проведено учение с привлечением морской авиации двух флотов. Палубные вертолеты ТОФ и ВМС НОАК совершенствовали взлет и посадку при полетах со штатных кораблей-носителей, а также заход на посадку с зависанием над палубой кораблей стран-партнеров», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии. После выполнения боевого упражнения совместный отряд кораблей ТОФ и НОАК продолжил выполнять задачи учения.

Ранее было показано, как устроены тематические палатки стран-участниц учений «Восток-2022». На полигоне Сергеевский в Приморском крае, где ранее состоялось открытие масштабных военных учений «Восток-2022» - день обслуживания техники. Кроме этого, военнослужащие знакомят боевых товарищей из других стран с культурными особенностям своих стран.