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Боевые корабли России и Китая отразили налет «вражеской» авиации на учениях «Восток-2022»

Максим Крюков
05:52 05.09.2022
Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая в составе совместного подразделения отразили налет авиации условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушным целям из штатных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Сегодня же было проведено учение с привлечением морской авиации двух флотов. Палубные вертолеты ТОФ и ВМС НОАК совершенствовали взлет и посадку при полетах со штатных кораблей-носителей, а также заход на посадку с зависанием над палубой кораблей стран-партнеров», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, одним из эпизодов совместных действий стало уничтожение макета морской плавающей мины силами малокалиберной скорострельной артиллерии. После выполнения боевого упражнения совместный отряд кораблей ТОФ и НОАК продолжил выполнять задачи учения.

Ранее было показано, как устроены тематические палатки стран-участниц учений «Восток-2022». На полигоне Сергеевский в Приморском крае, где ранее состоялось открытие масштабных военных учений «Восток-2022» - день обслуживания техники. Кроме этого, военнослужащие знакомят боевых товарищей из других стран с культурными особенностям своих стран.

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