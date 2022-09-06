Военный атташе Зимбабве оценил современное вооружение на учениях «Восток-2022»
Он также присутствовал на форуме «Армия-2022», где был поражен достижениями российских технологий.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военный атташе Зимбабве Симбли Будзана высоко оценил вооружение, которое ВС РФ используют на учениях «Восток-2022».
«Мы впечатлены тем, как Российская Федерация использует такое современное оборудование и как они могут все сочетать в таких условиях, условиях международных учений», - сказал Будзана.
Он также присутствовал на форуме «Армия-2022», где был поражен достижениями российских технологий.
Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов