Армия Восток-2022 Военный атташе Зимбабве оценил современное вооружение на учениях «Восток-2022» Он также присутствовал на форуме «Армия-2022», где был поражен достижениями российских технологий. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военный атташе Зимбабве Симбли Будзана высоко оценил вооружение, которое ВС РФ используют на учениях «Восток-2022». «Мы впечатлены тем, как Российская Федерация использует такое современное оборудование и как они могут все сочетать в таких условиях, условиях международных учений», - сказал Будзана. Он также присутствовал на форуме «Армия-2022», где был поражен достижениями российских технологий. Сегодня президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проводится финальная часть учений. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика