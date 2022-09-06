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«Бастионы» ТОФ впервые выполнили ракетную стрельбу по морской цели с острова Матуа

Максим Крюков
09:17 06.09.2022
При подходе корабля условного противника на критическую дистанцию расчеты БРК «Бастион» выполнили пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ), которые несут круглосуточное боевое дежурство на острове Матуа, впервые выполнили ракетную стрельбу по морской цели. Об этом сообщает Минобороны России.

По замыслу учения корабль «противника» предпринял попытку захода в территориальные воды Российской Федерации для высадки десанта на одном из островов Курильской гряды.

«Враг» своевременно был обнаружен радиотехническими средствами и взят на сопровождение.

При подходе корабля условного противника на критическую дистанцию расчеты БРК «Бастион» выполнили пуск противокорабельной крылатой ракеты «Оникс».

Ранее корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота России выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели условного противника, находящейся в Охотском море, в ходе стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Цель успешно поразили на расстоянии более 300 километров.

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