Гроб с телом Горбачева привезли на ритуальном AURUS Lafet

Ранее подобный автомобиль использовался на церемониях Владимиром Жириновским и Евгением Зиничевым.

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Ритуальный автомобиль AURUS Lafet доставил гроб с телом Михаила Горбачева к Колонному залу Дома союзов, где состоится церемония прощания с первым и последним президентом СССР.

Ранее подобный автомобиль использовался на церемониях прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой МЧС Евгением Зиничевым.

Церемония прощания состоится сегодня в 12:00. Проститься к Горбачевым выразили желание множество официальных лиц, в том числе и венгерский премьер Виктор Орбан.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.