Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Владимир Путин простился с погибшим Евгением Зиничевым

Кира Карон
11:40 10.09.2021
Кортеж главы государства покинул здание Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российский президент Владимир Путин простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Церемония прощания завершилась.

Похороны Евгения Зиничева состоятся сегодня на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» полностью завершено
07:34 В стране и мире
Видео
Тысячи цветов: как проходит церемония прощания с Зиничевым в Москве
09:05 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане
04:00 Армия
Видео
На учениях «Запад-2021» впервые десантируют батальон на БМД-4М в полном составе
09:01 В стране и мире
В Роскосмосе заявили, что не собираются возвращать «Буран» из Казахстана в Россию
Популярное
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Видео
Дело мертвых: из-за чего поссорились владельцы единственной в РФ криокомпании
Видео
Кладбище на огороде: почему под Львовом людей хоронят на дачных участках
Мясников заявил о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа
В ПФР напомнили льготникам о сроке для замены услуг на деньги
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.