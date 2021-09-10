В стране и мире Владимир Путин простился с погибшим Евгением Зиничевым Кира Карон Кортеж главы государства покинул здание Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Церемония прощания завершилась. Похороны Евгения Зиничева состоятся сегодня на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика