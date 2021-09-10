Владимир Путин простился с погибшим Евгением Зиничевым
Кортеж главы государства покинул здание Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российский президент Владимир Путин простился с главой МЧС России Евгением Зиничевым. Церемония прощания завершилась.
Похороны Евгения Зиничева состоятся сегодня на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Путоранском заповеднике в Красноярском крае. В эти дни в регионе проходили международные учения МЧС. Министр пытался спасти жизнь кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду.
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации Евгению Зиничеву.