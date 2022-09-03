В стране и мире Премьер Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым в Москве Игнат Далакян Виктор Орбан отдаст дань уважения Михаилу Горбачеву в Доме союзов в Москве. © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. «Премьер-министр (Виктор - прим.ред.) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», - написал Ковач в Twitter. Церемония прощания с последним президентом СССР состоится сегодня в Колонном зале Дома союзов. Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика