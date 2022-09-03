Премьер Венгрии посетит церемонию прощания с Горбачевым в Москве
Виктор Орбан отдаст дань уважения Михаилу Горбачеву в Доме союзов в Москве.
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
«Премьер-министр (Виктор - прим.ред.) Орбан сегодня утром посетит Москву, чтобы отдать дань уважения покойному Михаилу Горбачеву», - написал Ковач в Twitter.
Церемония прощания с последним президентом СССР состоится сегодня в Колонном зале Дома союзов.
Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего главы страны. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались российские и зарубежные политики.