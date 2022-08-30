Умер Михаил Горбачев

О смерти советского и российского государственного деятеля сообщили в Центральной клинической больнице.

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Стало известно о смерти бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева.

Отмечено, что он скончался после тяжелой и продолжительной болезни вечером во вторник, 30 августа. Михаилу Горбачеву был 91 год.

О смерти советского и российского государственного деятеля сообщили в Центральной клинической больнице. Информацию приводит РИА Новости.

Ранее в мае в возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич. Он был одним из авторов Беловежских соглашений.

В 1991-1994 годах Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии. В 1991 году он был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. Тогда прекратил свое существование Советский Союз Социалистических Республик.