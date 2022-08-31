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Прощание с Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября

Елизавета Потейчук
17:13 31.08.2022
Алексей Венедиктов* сообщил, что похороны Горбачева после прощания пройдут на Новодевичьем кладбище.
Прощание с Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил, что 3 сентября состоится церемония прощания с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он также добавил, что похороны Горбачева после прощания пройдут на Новодевичьем кладбище.

«Детали уточняются. Да, в субботу», - отметил Венедиктов* в беседе с РИА Новости.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным экс-главы Горбачева. Он направил им телеграмму. О смерти последнего президента СССР высказались, в частности, российские и зарубежные политики.

* Алексей Венедиктов - лицо, включенное в список иностранных агентов.

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