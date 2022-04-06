Непримиримость к врагам России: Миронов вспомнил важнейшие качества Жириновского
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов вспомнил важнейшие качества ушедшего из жизни Владимира Жириновского, упомянув, что обладающего ими лидера ЛДПР сегодня очень не хватает стране.
«Сегодня очень не хватает нам именно его, с его непримиримостью к врагам России, с предвидением очень многих событий, с пониманием всех мировых процессов, которые происходят. Не сомневаюсь, что, если бы он был жив и здоров, его голос сегодня звучал бы ярко и мощно в поддержку спецопераци по демилитаризации и денацификации Украины, в поддержку нашей армии, наших воинов, в поддержку русского мира», - подчеркнул Миронов.
Миронов заметил, что Жириновский был настоящим патриотом России и блестящим парламентарием, а также отметил его незаурядные душу, ум и волю.
Также лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» выразил соболезнования родным и близким усопшего, всем членам ЛДПР, всем избирателям и поклонникам Жириновского.