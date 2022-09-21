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Выбор свободных людей: как принималось решение о референдуме в ЛНДР, Запорожье и Херсонской области

Россина Бодрова
00:42 21.09.2022
Референдум о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей состоится с 23-го по 27-ое сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Это решение было принято в кратчайшие сроки: потребовалось меньше суток, чтобы делегаты с подконтрольной Вооруженным Силам России Запорожской области собрались в Мелитопольском доме культуры.

«Везде люди уже просто требуют, что надо, чтобы был проведен референдум. Мы готовы, все везде очевидно, воля народа ясна, понятна и прозрачна», - заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Всего один жест: поднятая вверх рука, де-факто: люди голосуют за проведение референдума, де-юро: глава администрации ставит подпись в распоряжении о его проведении. С октября вводят пропускной режим на границе с Украиной.

«Я абсолютно уверен в том, что момент для принятия такого решения наступил. Откладывать процедуру нет смысла, тут я полностью согласен с нашими общественными деятелями. Технически мы готовы, безопасность избирательных участков обеспечена», - отметил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

В зале несколько сотен человек: люди самых разных профессий и возрастов. Те, кому не хватило мест, стояли в проходах. Взрослое поколение говорило о прошлом.

«Это решение выношенное восемь лет, мы ждали этого восемь лет, слава Богу, что дождались», - взволнованно сказала жительница Мелитополя Ольга Сергиевич.

Молодежь - о будущем. О том, что можно будет не жить в страхе и вздохнуть свободно.

«Два года назад за георгиевскую ленту СБУ меня арестовало и хотело приписать уголовное дело. Теперь можно жить свободно, высказывать свое мнение, помнить подвиги прадедов, праздновать 9 мая», - поделился житель Мариуполя Никита Романенко.  

На референдум будет вынесен всего один вопрос: о выходе региона из состава Украины и вхождении в состав России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях. Бюллетени уже напечатаны.

«Считаю законопроект своевременным и единственно верным решением, отвечающим надеждам и стремлениям нашего народа к объединению с великой Россией, прошу депутатский корпус поддержать его принятие», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Несколько дней на право выбрать свое будущее назначены не случайно: так можно избежать большого скопления людей и обеспечить им безопасность. Обстрелы с украинской стороны усилились именно сейчас, когда все понимают, какие перемены впереди.

«Я призываю всех сказать свое "Да" за будущее, за победу, за Россию. Я горжусь республикой, я горжусь нашим народом, мы идем на референдум», - заверил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Принять участие в референдуме смогут и те граждане регионов, которые сейчас временно находятся на территории нашей страны. Для этого ЦИК подготовит участки для голосования. Абсолютную поддержку жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сегодня выразили в Госдуме РФ.

«Сейчас за ними выбор. И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги мы их поддержим. Вы согласны?», - обратился к парламентариям председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.  

Первая реакция запада - в Минюсте США требуют от конгресса узаконить передачу российских активов Украине. В Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на Генассамблею ООН. Репортеры, завидев канцлера ФРГ Олафа Шольца, первым делом задают вопрос о референдумах - он называет их фиктивными и неприемлемыми. Но может ли быть неприемлемым то, чего желают сами люди. Об этом говорит и глава МИД России. 

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующей ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий и вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», - напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В случае присоединения, конституция субъектов будет адаптирована к российским законам.

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