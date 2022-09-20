Участниками референдума в Запорожье могут стать более полумиллиона человек

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Более полумиллиона человек смогут проголосовать в Запорожской области на референдуме по вопросу о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом сообщила председатель местной избирательной комиссии Галина Катющенко.

По ее словам, в области создали 394 избирательных участка. Еще 85 подготовлены в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о решении провести референдумы по вхождению в состав РФ. Всенародное голосование в регионах проведут с 23 по 27 сентября.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уже заявил, что освобожденная территория региона по итогам референдума, объявит свою независимость в существующих административных границах.

Он отметил, что к настоящему моменту освобожденными являются 73% территорий Запорожской области, подчеркнув, что главный город и областной центр - Запорожье все еще остается под контролем киевского режима.