Захарова: Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях заседания ГА ООН

В настоящее время график министра прорабатывается, сказала Мария Захарова.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров намерен выступить на заседании Генассамблеи ООН, а также провести порядка 20 двусторонних встреч на полях мероприятия.

«В ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий», - сказала Захарова во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время график министра прорабатывается.

Напомним, Мария Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН. При этом ряд членов российской делегации визы до сих пор не получили.