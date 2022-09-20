В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход ДНР в РФ, если жители проголосуют на референдуме

Тимур Шерзад
14:59 20.09.2022
Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что в ходе боевых действий от рук украинских военных погибло более девяти тысяч жителей республики, включая 120 детей. Пушилин попросил Путина рассмотреть этот вопрос по итогам референдума как можно быстрее. 
Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход ДНР в РФ, если жители проголосуют на референдуме
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ, если жители проголосуют на референдуме. 

Он напомнил, что в ходе боевых действий от рук украинских военных погибло более девяти тысяч жителей республики, включая 120 детей. Пушилин попросил Путина рассмотреть этот вопрос по итогам референдума как можно быстрее. 

Ранее Денис Пушилин представил парламенту ДНР законопроект о референдуме. Он отметил, что с учетом вопросов безопасности голосование будет смешанным - как очным, так и дистанционным. 

Также сообщалось, что Путин заявил об эффективности российского оружия в ходе спецоперации. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:59 В стране и мире
Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход ДНР в РФ, если жители проголосуют на референдуме
14:34 Армия
Видео
Путин заявил, что российское оружие доказало эффективность во время спецоперации
14:24 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с предположительного места гибели актера Пускепалиса
13:54 Армия
МО РФ: ударами по пунктам дислокации уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ в Харьковской области и ДНР
13:24 Армия
Видео
Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий мобилизации, военного положения и военного времени
Популярное
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.