Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход ДНР в РФ, если жители проголосуют на референдуме

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что в ходе боевых действий от рук украинских военных погибло более девяти тысяч жителей республики, включая 120 детей. Пушилин попросил Путина рассмотреть этот вопрос по итогам референдума как можно быстрее.

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Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение ДНР в состав РФ, если жители проголосуют на референдуме.

Он напомнил, что в ходе боевых действий от рук украинских военных погибло более девяти тысяч жителей республики, включая 120 детей. Пушилин попросил Путина рассмотреть этот вопрос по итогам референдума как можно быстрее.

Ранее Денис Пушилин представил парламенту ДНР законопроект о референдуме. Он отметил, что с учетом вопросов безопасности голосование будет смешанным - как очным, так и дистанционным.

Также сообщалось, что Путин заявил об эффективности российского оружия в ходе спецоперации.