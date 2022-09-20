Запорожская область объявит о независимости в административных границах

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобожденная территория региона по итогам референдума о вхождении области в состав России, объявит свою независимость в существующих административных границах.

«Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области», - сказал он в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость региона по итогам референдума.

Рогов отметил, что к настоящему моменту освобожденными являются 73% территорий Запорожской области, подчеркнув, что главный город и областной центр - Запорожье, который находится на правом берегу Днепра, все еще остается под контролем киевского режима.

Сегодня ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о своем решении провести референдумы по вхождению в состав РФ. Предполагается, что всенародное голосование в регионах будет проведено с 23 по 27 сентября этого года.