В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запорожская область объявит о независимости в административных границах

Максим Крюков
20:30 20.09.2022
Владимир Рогов отметил, что к настоящему моменту освобожденными являются 73% территорий Запорожской области.
Запорожская область объявит о независимости в административных границах
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобожденная территория региона по итогам референдума о вхождении области в состав России, объявит свою независимость в существующих административных границах.

«Всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех (административных) границах Запорожской области», - сказал он в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос, в каких границах будет определена независимость региона по итогам референдума.

Рогов отметил, что к настоящему моменту освобожденными являются 73% территорий Запорожской области, подчеркнув, что главный город и областной центр - Запорожье, который находится на правом берегу Днепра, все еще остается под контролем киевского режима.

Сегодня ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области объявили о своем решении провести референдумы по вхождению в состав РФ. Предполагается, что всенародное голосование в регионах будет проведено с 23 по 27 сентября этого года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:13 В стране и мире
Сальдо обратился к Путину с просьбой рассмотреть вход Херсонской области в РФ
20:30 В стране и мире
Запорожская область объявит о независимости в административных границах
17:36 В стране и мире
Видео
Глава ЛНР пообещал обратиться к Путину с просьбой о вхождении республики в состав РФ
19:29 В стране и мире
ВСУ ударили по ЗАЭС осколочно-фугасными снарядами
17:02 В стране и мире
Видео
Вооруженный захватчик банка в Кутаиси снял чеку с гранаты и грозится взорвать ее
Популярное
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.