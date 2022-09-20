Власти ДНР из-за референдума объявили 26 и 27 сентября выходными днями

Жители республики проголосуют по вопросу о вхождении в состав России.

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Во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об объявлении 26 и 27 сентября выходными днями для проведения референдума. В ходе него жители ДНР проголосуют по вопросу о вхождении в состав России.

«Объявить выходными днями в ДНР 26 и 27 сентября 2022 года», - говорится в тексте документа, подписанного Денисом Пушилиным.

Напомним, сегодня глава ДНР обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав РФ, если жители за это проголосуют на референдуме.

Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Его также проведут в ЛНР и Херсонской области.