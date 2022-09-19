В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опыты над военными и опасные вирусы: как на Украине разрабатывалось биологическое оружие

Кристина Пастушкова
Сергей Лебедев
22:48 19.09.2022
Россия представила доказательства опасной деятельности Киева под руководством Вашингтона.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Jochen Tackhttp, imagebroker.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Много лет на Украине под руководством США проводились масштабные проекты по изучению и накоплению опасных микроорганизмов. По данным Министерства обороны России, с 2008 года в лабораториях реализовали девятнадцать работ с конго-крымской лихорадкой, туляремией, сибирской язвой и различными возбудителями инфекций. Это является грубым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Проекты финансировались США под видом программы по снижению биологических угроз.

В Женеве недавно по инициативе России в Женеве прошло закрытое заседание стран-участниц международного соглашения. На нем представили доказательства незаконных совместных исследований Киева и Вашингтона.

«Каким образом накопление штаммов особо опасных инфекций и их направление в другие страны должно содействовать улучшению состояния с инфекционной заболеваемостью? Почему основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые, согласно спискам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия? » - задается вопросом начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов.

Москва задала Киеву и Вашингтону более двух десятков неудобных вопросов об их незаконных военно-биологических проектах. По словам Игоря Кириллова, ни у одной из делегаций не было сомнений в подлинности представленных документов, в том числе о накоплениях патогенных материалов в украинских лабораториях.

Начальник войск РХБЗ отметил, что ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что их проекты как-то улучшили санитарно-эпидемиологическую обстановку. Также остались без ответа вопросы о вывозе опасных штаммов и экспериментах на украинских военнослужащих, малообеспеченных гражданах и даже пациентах психиатрических.

На совещании в Женеве Россия показала документы, подтверждающие заинтересованность Киева в технических средствах доставки биологического оружия. Так, например, Украина задумывалась о приобретении турецких беспилотников с возможностью распылять аэрозоли ёмкостью свыше 20 литров.

При этом Украина пыталась свернуть американскую военно-биологическую программу на своей территории. Однако Вашингтон стал давить на Киев.

«Прошу Вас повлиять на руководство Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, чтобы оно выдало необходимое письмо в поддержку продления Министерством экономики и торговли программы до 20 сентября 2017 года», - говорится в письме от 8 февраля 2013 года от посла США на Украине Джона Теффта к украинскому министру аграрной политики и продовольствия.

Со слов Игоря Кириллова, опасаясь санкций США, многие страны-участницы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия не приехали на совещание в Женеву. Участвовали 43 делегации. Более половины из них поддержали российскую позицию или заняли нейтральную. Многие государства задумались о рисках, которые несет взаимодействие с Вашингтоном в военно-биологической сфере.

Отметим, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в четверг заявил, что Соединенные Штаты будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы. На это была направлена деструктивная представителя США Кеннета Уорда в Женеве. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Главы спецслужб Таджикистана и Киргизии подписали протокол о стабилизации обстановки на границе
19:35 В стране и мире
Глава МВД Польши подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян
16:16 Армия
Видео
МО РФ: США и Украина не ответили, зачем экстренно уничтожили документы о работе биолабораторий
14:12 В стране и мире
Видео
Улица усыпана телами: что известно об обстреле ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
14:53 В стране и мире
Видео
Мантуров заявил о необходимости решить вопрос о включении алкоголя в параллельный импорт
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.