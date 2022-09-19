Опыты над военными и опасные вирусы: как на Украине разрабатывалось биологическое оружие

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Много лет на Украине под руководством США проводились масштабные проекты по изучению и накоплению опасных микроорганизмов. По данным Министерства обороны России, с 2008 года в лабораториях реализовали девятнадцать работ с конго-крымской лихорадкой, туляремией, сибирской язвой и различными возбудителями инфекций. Это является грубым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Проекты финансировались США под видом программы по снижению биологических угроз.

В Женеве недавно по инициативе России в Женеве прошло закрытое заседание стран-участниц международного соглашения. На нем представили доказательства незаконных совместных исследований Киева и Вашингтона.

«Каким образом накопление штаммов особо опасных инфекций и их направление в другие страны должно содействовать улучшению состояния с инфекционной заболеваемостью? Почему основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые, согласно спискам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия? » - задается вопросом начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов.

Москва задала Киеву и Вашингтону более двух десятков неудобных вопросов об их незаконных военно-биологических проектах. По словам Игоря Кириллова, ни у одной из делегаций не было сомнений в подлинности представленных документов, в том числе о накоплениях патогенных материалов в украинских лабораториях.

Начальник войск РХБЗ отметил, что ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что их проекты как-то улучшили санитарно-эпидемиологическую обстановку. Также остались без ответа вопросы о вывозе опасных штаммов и экспериментах на украинских военнослужащих, малообеспеченных гражданах и даже пациентах психиатрических.

На совещании в Женеве Россия показала документы, подтверждающие заинтересованность Киева в технических средствах доставки биологического оружия. Так, например, Украина задумывалась о приобретении турецких беспилотников с возможностью распылять аэрозоли ёмкостью свыше 20 литров.

При этом Украина пыталась свернуть американскую военно-биологическую программу на своей территории. Однако Вашингтон стал давить на Киев.

«Прошу Вас повлиять на руководство Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, чтобы оно выдало необходимое письмо в поддержку продления Министерством экономики и торговли программы до 20 сентября 2017 года», - говорится в письме от 8 февраля 2013 года от посла США на Украине Джона Теффта к украинскому министру аграрной политики и продовольствия.

Со слов Игоря Кириллова, опасаясь санкций США, многие страны-участницы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия не приехали на совещание в Женеву. Участвовали 43 делегации. Более половины из них поддержали российскую позицию или заняли нейтральную. Многие государства задумались о рисках, которые несет взаимодействие с Вашингтоном в военно-биологической сфере.

Отметим, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в четверг заявил, что Соединенные Штаты будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы. На это была направлена деструктивная представителя США Кеннета Уорда в Женеве.