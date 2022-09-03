МО: Украина для опытов инфицировала своих военнослужащих возбудителями Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза
О фактах незаконных испытаний биологического оружия на Украине стало известно в ходе проведенного Россией парламентского расследования.
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Вопиющие факты использования в качестве подопытных военнослужащих ВС Украины и социально незащищенных категорий украинских граждан для тестирования биологического оружия вскрылись во время проведенного Россией парламентского расследования.
О незаконных опытах над людьми сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО.