Армия МО: Украина для опытов инфицировала своих военнослужащих возбудителями Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза Ирина Елагина О фактах незаконных испытаний биологического оружия на Украине стало известно в ходе проведенного Россией парламентского расследования. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Вопиющие факты использования в качестве подопытных военнослужащих ВС Украины и социально незащищенных категорий украинских граждан для тестирования биологического оружия вскрылись во время проведенного Россией парламентского расследования. О незаконных опытах над людьми сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО. «В рамках проекта Ю-Пи-8 у четырех тысяч военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг иммунитета мог проводиться в целях оценки восприимчивости населения региона к определенным биологическим агентам», - отметил Кириллов. © Минобороны России

Минобороны обратило внимание международного сообщества на высокие риски при проведении Украиной испытаний на людях. «Обращает на себя внимание решение, подписанное главой этического комитета Центра общественного здоровья Украины 12 июня 2019 г. в рамках указанного проекта. Документ свидетельствует о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых. Программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Необходимо задуматься, о каких последствиях для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, цитата «…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов…»?» - подчеркнул Кириллов. В Минобороны полагают, что Украина пытается завуалировать опыты с инфицированием людей смертельно опасными вирусами. «Не исключаем, что официальная программа исследований – это всё лишь «видимая часть айсберга», при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза», - резюмировал Кириллов. © Минобороны России В Минобороны подчеркнули, что «факты проведения испытаний на военнослужащих и социально незащищенных категориях украинских граждан подтверждаются показаниями очевидцев, опрошенных в рамках проводимого в Российской Федерации парламентского расследования». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика