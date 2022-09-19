Минобороны России: биопрограммы США не улучшали санэпидемобстановку на Украине

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США и Украина на совещании стран-участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия не смогли доказать улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на Украине в результате их сотрудничества в биологических программах. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Ни Украина, ни США не представили убедительных доказательств того, что сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась», - сказал Игорь Кириллов.

По его словам, приведенные доказательства свелись к показу нескольких фотографий отремонтированных лабораторных помещений.

«Вероятнее всего, кроме данных псевдо «достижений», никаких других результатов достигнуто не было», - добавил он.

Напомним, совещание прошло с 5 по 9 сентября в Женеве. Оно было инициировано Россией в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции. По словам Игоря Кириллова, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Россией документов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.