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В МО РФ заявили, что Киев пытался свернуть военно-биологическую программу США в 2013 году

16:05 19.09.2022
Реализация данного проекта была продолжена, даже несмотря на несогласие министра агрополитики Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, globallookpress
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В 2013 году Киев пытался свернуть военно-биологическую программу Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хочу обратить внимание на документы, подтверждающие попытки Украины прекратить сотрудничество с ДИТРА. Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов ДИТРА на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось», - сказал он.

Начальник войск РХБЗ отметил, что подтверждением давления со стороны американской администрации является обращение посла Соединенных Штатов на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. В нем он потребовал от министра агрополитики оказать влияние на своих подчиненных в вопросе продления проекта ДИТРА еще на четыре года.

«Даже несмотря на то, что Министерство аграрной политики и продовольствия в своем ответном обращении от 13 марта 2013 года пыталось отказаться от участия в Программе снижения биологической угрозы, реализация данного проекта была продолжена», - добавил Кириллов.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что Россия показала доказательства военно-биологической деятельности США на Украине в Женеве, где по инициативе РФ состоялось совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов

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