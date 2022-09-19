В МО РФ предупредили, что США будут подстраивать механизмы Конвенции по биооружию под себя

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Соединенные Штаты Америки будут подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Недавно в Женеве прошло совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, в связи с нарушениями США и Украиной. В Минобороны России уверены, что проамериканские выступления на мероприятии срежиссированы главой делегации США Кеннетом Уордом.

«Очевидно, что деструктивная деятельность Уорда на площадке КБТО направлена на достижение аналогичных целей и будет способствовать подстраиванию механизмов конвенции под задачи Вашингтона», - заявил Игорь Кириллов.

Напомним, в Минобороны России также сообщили, что Россия показала доказательства военно-биологической деятельности США на Украине в Женеве.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов