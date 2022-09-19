МО РФ: Россия показала доказательства военно-биологической деятельности США на Украине в Женеве

Как уточнил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, предоставленные на совещании КБТО доказательства подтверждают выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам.

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В Минобороны России сообщили, что РФ предоставила доказательства военно-биологической деятельности США на Украине во время совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Как уточнил Кириллов, совещание было инициировано Россией. Причиной стали нарушения США и Украиной статьи I и IV Конвенции.

«Участникам совещания были переданы на рассмотрение ранее озвученные министерством обороны России копии реальных документов, а также вещественные доказательства, подтверждающие выполнение на территории Украины работ по военно-биологическим программам», - отметил Кириллов.

Также он предложил укрепить международные механизмы контроля за разработкой биооружия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.