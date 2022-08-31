Рискнувший своей карьерой: Байден восхитился жизненным путем Горбачева

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Скончавшийся вечером 30 августа первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев был лидером с редким качеством - «удивительной дальновидностью». Такого мнения о нем придерживается президент США Джо Байден.

В распространенном письменном заявлении он указал, что Михаил Горбачев обладал воображением и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради достижения иного будущего.

«Это были действия редкого лидера - человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - приводит слова из заявления ТАСС.

Немногим ранее свои слова об умершем на 92-ом году жизни Михаиле Горбачеве высказали британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон. Они сказали, что восхищались мужеством и цельностью покойного российского и советского деятеля и что его «приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю».

Также Генсек ООН Гутерриш назвал Горбачева «изменившим ход истории» деятелем. А по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, решения Горбачева позволили «открыть путь к свободной Европе».