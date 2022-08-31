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Борис Джонсон заявил, что восхищался «мужеством и цельностью» Горбачева

Марина Крижановская
01:13 31.08.2022
Британский премьер добавил, что «его безустанная приверженность делу открытия советского общества остается примером для всех».
Борис Джонсон заявил, что восхищался «мужеством и цельностью» Горбачева
© Фото: Frederic ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Британский премьер-министр Борис Джонсон восхищался мужеством и цельностью покойного российского и советского деятеля Михаила Горбачева.

Джонсон заявил, что новости о смерти Горбачева опечалили его. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я опечален новостями о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и цельностью, которую он продемонстрировал, приведя холодную войну к мирному завершению», - написал британский премьер.

Немногим ранее сообщалось, что на 92-ом году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. О его смерти сообщили в Центральной клинической больнице.

Позднее в эксклюзивном комментарии «Звезде» последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов отметил, что Горбачев оставил печальный след в истории Советского Союза.

Он пояснил, что «все предыдущие поколения лидеров Советского Союза, начиная с Ленина, укрепляли мощь, а он вместе с Ельциным сумел уничтожить - то, что не смогли сделать самые выдающиеся силы, самые могучие силы мира».

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