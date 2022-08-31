«Открыл путь к свободной Европе»: глава Еврокомиссии высказалась о Горбачеве

Урсула фон дер Ляйен заверила, что наследие Горбачева не будет забыто.

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Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев принимал значимые решения, позволившие «открыть путь к свободной Европе». Соответствующее мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса», - заявила она.

В своем посту в Twitter политик обозначила, что это наследие, оставленное Горбачевым после себя, никогда не будет забыто в Европе.

Ранее стало известно, что экс-глава Советского Союза Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни. По имеющимся сведениям, местом его захоронения, вероятно, станет Новодевичье кладбище в Москве.