Президент Франции назвал Горбачева изменившим «нашу общую историю»

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Французский президент Эмманюэль Макрон считает фигуру Михаила Горбачева - покойного первого и последнего советского президента - изменившей «нашу общую историю».

Он добавил, что тому поспособствовала приверженность Горбачева миру в Европе. Свои соболезнования Макрон выразил в соцсети Twitter.

«Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева - человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», - выразил мысль французский лидер.

Напомним, что на 92-ом году жизни поздней ночью 30 августа умер Михаил Горбачев. Причиной смерти послужила продолжительная болезнь. Сообщалась версия, что он может быть похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, поскольку там расположено их родовое захоронение.

В связи со смертью этого советского и российского госдеятеля прозвучало мнение, что он «стал символом цивилизационного предателя и ничем иным». Таким мнением со «Звездой» поделился бывший народный депутат РСФСР Сергей Бабурин.