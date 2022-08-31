Генсек ООН назвал Горбачева «изменившим ход истории» деятелем

Генсек ООН Гутерриш считает, что покойный советский и российский госдеятель «сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко опечален смертью первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Напомним, он скончался 30 августа на 92-ом году жизни после продолжительной болезни.

Генсек ООН считает Горбачева личностью, «изменившей ход истории». Слова Гутерриша опубликованы в его заявлении.

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева - единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», - цитирует генсека РИА Новости.

Генсек ООН выразил слова соболезнований народу и правительству России, а также родным умершего политика.

«От имени ООН я выражаю искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации», - сообщил Антониу Гутерриш.

Иного мнения о роли Михаила Горбачева в истории нашей страны придерживается политический и государственный деятель, бывший народный депутат РСФСР Сергей Бабурин.

Он указал, что Горбачев «был страшный человек, который не просто предал свою страну - свою цивилизацию», который «мог принимать решения, уносившие жизни десятков или тысяч людей».