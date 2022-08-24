Битва за мемориал: как жители Риги пытались уберечь от сноса памятник Освободителям

Рижане не сдаются и собираются до последнего защищать общую память. Петиция против сноса военных памятников, адресованная сейму Латвии, уже набрала более двенадцати тысяч подписей.

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В Риге активисты до последнего пытаются защитить от сноса советский памятник Освободителям города. В Парк Победы, где начались работы по демонтажу мемориала, пришли несколько десятков человек. Накануне проводить митинг им не разрешили, поэтому на месте усилили кордоны полиции. Не обошлось без задержаний.

Первую фигуру солдата пытаются завалить экскаваторами. Завалили. Узаконенный вандализм в центре европейской столицы очевидцы вынуждены наблюдать издалека. Усиленные кордоны полиции выставлены по всему периметру мемориала, закрытого для посещения.

Расправа над мемориальным комплексом началась утром, а накануне власти запретили проводить митинг против сноса. Но люди собрались, даже несмотря на это. Защитников памятника разгоняли и задерживали и сегодня. Тех, кто пришел сюда с цветами, скрутил спецназ.

О суровых санкциях предупредили не только местных жителей, но и гостей Риги.

«Если какой-либо иностранец (независимо от национальности) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в Парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны», - заявил министр иностранных дел Латвии.

Решение о сносе мемориала Освободителям Риги было принято сеймом Латвии большинством голосов еще в мае. Предварительно депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, устраняющий все юридические препятствия в одностороннем порядке. Тринадцатая статья договора между Россией и Латвией, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений, прекратила свое действие.

Все началось 10 мая - сразу после Дня Победы, утром. Власти бульдозером варварски сгребли огромное количество цветов, которые рижане принесли накануне к подножью монумента. Кадры мгновенно облетели соцсети и СМИ.

Уже вечером люди принесли к памятнику свежие цветы. Активисты даже пытались организовать круглосуточное дежурство, но отстоять память так и не удалось.

«Они сейчас не стесняются международного права, полагаю, что международным правом сейчас является право досаждать России всячески. Это давнишняя мечта уничтожить этот памятник освободителям Риги, он был местом притяжения русской общины Риги и тех латышей, которые занимают антифашистскую позицию», - сказал руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Правительство Латвии 14 июля поддержало решение о сносе 69 памятников красноармейцам и других объектов советской эпохи. А Рижская дума проголосовала за ликвидацию монумента Освободителям Риги. Без права сохранения комплекса или его частей в любом виде. На инициативу главы Ленинградской области о размещении памятника на территории региона пришел отказ. А мэр латвийской столицы пообещал, что композиция будет полностью уничтожена, каждая ее деталь.

«Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован», - сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Процесс борьбы с общим прошлым заметно активизировался в последнее время не только в Латвии. Несколько дней назад в Эстонии убрали с постамента советский танк Т-34, установленный в память об освобождении Нарвы.

В украинских Черновцах снесли памятник красноармейцу, а прямо сейчас в Луцке, на территории комплекса Вечная слава, с помощью подъемника и болгарки с 36-метровой высоты срезают звезду весом 300 килограмм.

«Принято стратегическое решение о полном уничтожении советского наследия, они взялись за памятники, которые олицетворяют победу в ВОВ, но страдают и другие монументы, связанные с советским периодом. Будут уничтожаться и могильные памятники», - добавил Владимир Симиндей.

Но сами рижане не сдаются и собираются до последнего защищать общую память. Петиция против сноса военных памятников, адресованная сейму Латвии, уже набрала более двенадцати тысяч подписей.

А вчера в 21 час по местному времени жители латвийской столицы собираются возле мемориала с цветами и свечами.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации напомнили о хранящихся в архивах ведомства материалах, которые содержат информацию о шокирующих проявлениях зверства и варварских поступках немецких оккупантов в Риге и окрестностях города. По данным Минобороны России, за свободу Латвии отдали свои жизни более 205 тысяч бойцов Красной Армии. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны.