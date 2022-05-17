Латвия приостановила соглашение с Россией о мемориальных сооружениях

Накануне латвийские власти заявили, что закроют доступ к монументу Освободителям Риги до осени текущего года.

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МИД Латвии уведомил российское посольство о приостановке действия статьи 13-й двустороннего договора с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках. Об этом сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

«Направил ноту в посольство России о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей», - указал глава МИД на странице в Twitter.

Несколькими днями ранее латвийский парламент заявил об остановке межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Данная инициатива позволяет местным властям демонтировать монумент Освободителям Риги.

Накануне также появилась информация о том, что власти Латвии закроют доступ к памятнику до 31 августа текущего года. Также отмечалось, что был подготовлен специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника Освободителям Риги.