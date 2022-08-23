В Риге снесли первого солдата памятника Освободителям города

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Часть памятника Освободителям Риги снесли, протаранив его ковшами. Кадры из столицы Латвии публикуют очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что в мае этого в честь Дня Победы жители города возлагали цветы к монументу. Впоследствии власти города распорядились убрать цветы, для этого был пригнан трактор. Однако жители города пришли к памятнику, несмотря на запреты властей. Это привело к столкновениям с правоохранителями.

В конце мая снос памятника в срочном порядке одобрил Сейм Латвии. В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является предотвращение очернения ценностей Латвии как демократической страны.