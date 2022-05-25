Сейм Латвии одобрил снос памятника Освободителям в Риге до 15 ноября

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Латвийский сейм одобрил законопроект о сносе памятника Освободителям в Риге и других мемориалов советским воинам. Согласно законопроекту, демонтаж должен быть произведен до 15 ноября.

«В аннотации к законопроекту говорится, что его целью является "не допустить очернение и угрозу ценностям Латвии как демократического и национального государства, выразить осуждение противозаконным оккупационным властям СССР и нацистской Германии, а также предотвратить неточное, ложное и необъективное отражение исторических событий"», - пишет латвийское издание Delfi.

Отмечается, что законопроект также даст местным жителям жертвовать деньги на взнос и лично в нем участвовать. При этом право на демонтаж может быть предоставлено без согласования с собственником.

Напомним, депутаты латвийского сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.

Ранее жители Риги пришли к мемориалу и возложили к нему цветы в канун Дня Победы. Власти города распорядились их убрать, что привело к столкновениям с полицией.