Жители Нарвы принесли цветы к бывшему месту памятника Т-34

Полиция сообщает, что ночь прошла спокойно и количество собравшихся на месте бывшего памятника не превышало 50-60 человек.

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В Эстонии на месте демонтированного танка-памятника Т-34 собрались люди, они принесли свечи и цветы. Об этом сообщил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс.

«На самом деле ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами. На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи и затем стало довольно тихо», - передает РИА Новости комментарий Кирсса порталу государственного телерадиовещания ERR.

Кирсс также рассказал об одиннадцати задержанных за различные нарушения. По его словам, после проведения необходимых процедур их освободят.

Днем полиции в регионе было больше, однако к вечеру она начала работать в обычном режиме, так как, по оценке Кирсса, собравшиеся были настроены спокойно и их число не превышало 50-60 человек.

Ранее Эстония приняла решения убрать советские военные памятники из публичного пространства. Таких монументов, по имеющимся данным, в стране от 200 до 400. В числе таких памятников оказался и танк Т-34 в Нарве.

В посольстве РФ демонтаж памятников героям ВОВ назвали позорной войной с исторической правдой. Российские дипломаты считают, что эти действия поспособствуют реабилитации нацизма.